Fundació Banc Sabadell donará 5 millones a Sabadell (Barcelona) para impulsar un proyecto cultural

Proyecto 'Sabadell, Centre de Cultura' - AJUNTAMENT DE SABADELL

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Banc Sabadell donará 5 millones de euros al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) para impulsar el proyecto 'Sabadell, Centre de Cultura', ha informado el consistorio en un comunicado este jueves.

Según el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento destinará la donación a rehabilitar la Casa Grau (Casa Marcet Font) y el casal anexo (Casal de la plaza del Gas - Casa Calvó) y permitirá proporcionar una nueva sede al Museu d'Art de Sabadell y darle una nueva dimensión tanto a nivel de espacios como de trabajo museístico.

El acuerdo se concretará en un convenio que desarrolla y concreta el protocolo firmado entre ambas instituciones en noviembre de 2024 para impulsar el proyecto, que prevé que la plaza del Gas se convierta en el nuevo polo museístico y cultural de la ciudad, con tres edificios donde confluirán la historia, el textil, el arte, la creación y la dinamización cultural.

Además de los 5 millones de euros, la Fundació Banc Sabadell entregará al Ayuntamiento el anteproyecto arquitectónico realizado para recuperar la Casa Grau y la Casa Calvó y, a partir de aquí, será el consistorio quien elabore el proyecto ejecutivo y lleve a cabo la rehabilitación.

El acuerdo se enmarca en los objetivos de la Fundació Privada Banc Sabadell, fundada en 1994 y con un fuerte arraigo y vínculo histórico con la ciudad.