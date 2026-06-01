La Fundació BCN Port Innovation define las bases de su nueva hoja de ruta

El presidente del Puerto de Barcelona y de la Fundació, José Alberto Carbonell, y la subdirectora general del Puerto y directora general de BCN Port Innovation, Catalina Grimalt - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum de Partners de la Fundación BCN Port Innovation se ha reunido para definir las bases de la nueva hoja de ruta de la entidad, informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este lunes.

Con tres años de actividad, ha validado su necesidad dentro del ecosistema portuario y "se ha consolidado como una herramienta útil" para conectar retos, conocimiento, empresas y soluciones innovadoras.

AMPLIACIÓN DEL EQUIPO

La nueva etapa coincide con el crecimiento del equipo, que está previsto que continúe creciendo en las próximas semanas con la incorporación de cuatro personas.

De esta forma, la Fundació tendrá más capacidad para impulsar proyectos, dar respuesta a más necesidades del ecosistema y avanzar hacia una forma de trabajar más ordenada, con roles, procesos y prioridades más definidos.

El presidente del Puerto de Barcelona y de la Fundació, José Alberto Carbonell, ha destacado que esta nueva etapa exige "transformar el aprendizaje acumulado en estos tres años en una organización más estructurada, más enfocada y con más capacidad de dar respuesta a los retos presentes y futuros".