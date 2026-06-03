Un proyecto seleccionado anteriormente - FUNDACIÓ LA CAIXA

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Caixa destina más de 10,5 millones a 331 proyectos de entidades sociales en Catalunya a través de su Convocatoria de Proyectos Sociales de 2025, y eso permitirá atender a 121.525 personas vulnerables, informa este miércoles en un comunicado.

Los proyectos afectan a mayores (6%), discapacidad, trastorno mental o enfermedad (42%), o pobreza e inclusión social (52%), y la mayoría abordan inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de violencias y adicciones, cultura como herramienta para la inclusión social e inclusión digital.

Esta edición se ha subido el importe inicial que recibirán las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 al 90% del importe de la ayuda concedida.

El director general de la Fundación, Josep Maria Coronas, ha encabezado este miércoles la primera de las presentaciones, donde ha destacado que quieren garantizar la estabilidad a largo plazo de los vulnerables, "contribuir a preservar la cohesión social y fomentar la colaboración entre agentes públicos y privados".

El subdirector general, Marc Simón, ha explicado que las convocatorias posibilitan cada año unos 1.400 proyectos que "generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas".

EN TODA CATALUNYA

La convocatoria recibió 916 iniciativas de entidades de magnitudes muy diversas y se seleccionaron 331, que permitirán atender a 121.525 vulnerables con 2.665 profesionales y 9.065 voluntarios.

Son proyectos en 73 municipios: Barcelona (152), Girona, Tarragona (16 cada uno), Lleida (12), Badalona (10), L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Reus, Tortosa (6 cada uno), Terrassa, Vic, Salt (4 cada uno), El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Granollers, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Banyoles (3 cada uno), Berga, Igualada, Mataró, Montcada i Reixac, Sant Cugat, Vilafranca del Penedès y Tàrrega (2 cada uno).

Los otros tienen 1 proyecto: Avinyó, Calella, Canovelles, Cornellà de Llobregat, Masnou, La Garriga, La Torre de Claramunt, Moià, Pallejà, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Taradell, Tiana, Torelló, Calonge i Sant Antoni, Campdevànol, Castelló d'Empúries, Figueres, Fornells de la Selva, La Bisbal d'Empordà, L'Escala, Olot, Roses, Santa Coloma de Farners, Serinyà, Torroella de Montgrí, Almacelles, Cervera, Juneda, Solsona, Torà, Torrefarrera y Tremp.

CATALUNYA Y TODA ESPAÑA

Este programa, con más de 25 años, ha impulsado en Catalunya 5.758 proyectos de 1999 a 2025 que han atendido a 3 millones de personas, con una aportación acumulada de 136,6 millones de euros.

En toda España, de 1999 a 2025 se han impulsado unos 25.000 proyectos que han atendido a unos 10,6 millones de personas, con un presupuesto global de 544 millones.