La Fundació Cecas atendió a 469 personas con drogodependencia y 245 familiares en 2025

El conseller Espadaler en su visita - GOVERN

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este martes la sede de la Fundació Centre Català de Solidaritat (Cecas) en Barcelona, que en 2025 acompañó a 469 personas con drogodependencia y a 245 familiares, con el objetivo de conocer de primera mano la tarea de atención, rehabilitación y reinserción que lleva a cabo.

En primer lugar, ha visitado la Comunitat Terapèutica d'Acollida, donde su directora, Laia Garcia, le ha explicado el modelo de atención y acompañamiento que se ofrece, informa el Govern en un comunicado.

También ha visitado el Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències, donde ha conocido la tarea de los equipos profesionales (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) y ha concluido su visita con un encuentro con el personal de la administración de la fundación y con la directora del programa de les Famílies, Laura Pascual.