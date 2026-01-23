Fundació Economia i Empresa inicia una nueva etapa como "puente" entre mundo académico y empresas

Miembros de la Fundació Economia i Empresa (FEE). - FEE

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Economia i Empresa (FEE), impulsada por el Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha anunciado el inicio de una nueva etapa con la voluntad de convertirse en un "puente" entre el mundo académico, el tejido empresarial, los economistas y la sociedad, informa en un comunicado este viernes.

Durante el próximo trienio, la desarrollará un plan de acción estructurado en cuatro ejes estratégicos, como el posicionamiento e impacto en la sociedad catalana, centrándose en la investigación aplicada y divulgación económica de referencia.

Asimismo, también fija entre sus metas el impulso al talento y al emprendimiento, con programas para fomentar el talento joven; el fomento de alianzas estratégicas con universidades, centros tecnológicos, administraciones, cámaras de comercio y entidades empresariales; y el apoyo a proyectos vinculados a la cultura.

El presidente de la Fundació Economia i Empresa, Oriol Amat, ha destacado que Catalunya "necesita espacios solventes e independientes que ayuden a mejorar la calidad del debate económico y a tomar decisiones con una mirada de país y de largo plazo".

Por su parte, el presidente de honor, Salvador Alemany, ha apuntado que, en un entorno económico "cada vez más exigente", las empresas necesitan espacios de reflexión para anticipar cambios y tomar decisiones fundamentadas, en sus palabras.