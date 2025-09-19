Fundació Enllaç forma a profesionales de residencias de Barcelona en perspectiva LGTBI para mayores

Formació impartida per la Fundació Enllaç en el Centre LGTBI de Barcelona.
Formació impartida per la Fundació Enllaç en el Centre LGTBI de Barcelona. - FUNDACIÓ ENLLAÇ
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 8:10

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Enllaç imparte un ciclo de formación para profesionales de residencias y centros de día municipales de Barcelona con el objetivo de incorporar la perspectiva LGTBI+ y la diversidad en la atención a las personas mayores.

El ciclo formativo, que tiene lugar en diferentes espacios donde se ubican servicios para personas mayores, comenzó este jueves y se prolongarán hasta el 13 de noviembre, informa la entidad este viernes en un comunicado.

El proyecto es iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona y se centra en aquellos espacios y servicios dedicados a personas mayores de titularidad municipal.

"Trabajamos para llevar la perspectiva LGTBI+ a cualquier espacio y servicio destinado a las personas mayores", afirma el presidente de la Fundació Enllaç, Josep Maria Mesquida.

Según explican, esta línea de formación y sensibilización "es clave" para conseguir espacios seguros y libres de LGTBI-fobia en todos los servicios de atención o centros de encuentro destinados a personas mayores.

Contador