Fundació Enllaç forma a profesionales de residencias de Barcelona en perspectiva LGTBI para mayores

Formació impartida per la Fundació Enllaç en el Centre LGTBI de Barcelona. - FUNDACIÓ ENLLAÇ

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Enllaç imparte un ciclo de formación para profesionales de residencias y centros de día municipales de Barcelona con el objetivo de incorporar la perspectiva LGTBI+ y la diversidad en la atención a las personas mayores.

El ciclo formativo, que tiene lugar en diferentes espacios donde se ubican servicios para personas mayores, comenzó este jueves y se prolongarán hasta el 13 de noviembre, informa la entidad este viernes en un comunicado.

El proyecto es iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona y se centra en aquellos espacios y servicios dedicados a personas mayores de titularidad municipal.

"Trabajamos para llevar la perspectiva LGTBI+ a cualquier espacio y servicio destinado a las personas mayores", afirma el presidente de la Fundació Enllaç, Josep Maria Mesquida.

Según explican, esta línea de formación y sensibilización "es clave" para conseguir espacios seguros y libres de LGTBI-fobia en todos los servicios de atención o centros de encuentro destinados a personas mayores.