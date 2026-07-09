La Fundació Mas Miró (Tarragona) inicia nueva etapa con el proyecto 'Obsessionant' y la dirección de Cèlia del Diego - FUNDACIÓ MAS MIRÓ

TARRAGONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Mas Miró ha iniciado nueva etapa con la incorporación de Cèlia del Diego a la dirección y el impulso del proyecto 'Obsessionant', que conecta la producción escultórica de Joan Miró con su proceso creativo, el territorio y los objetos que incorporaba en sus esculturas.

El despliegue del plan director de la fundación quiere reforzar el papel del Mas Miró de Mont-roig del Camp (Tarragona) como espacio de referencia para mantener vivo el legado de Miró, informa la fundación este jueves en un comunicado.

Cèlia del Diego ha asegurado que "el reto es continuar cuidando el legado de Miró, y al mismo tiempo, reactivarlo. El Mas es un lugar privilegiado para entender al artista y también un espacio desde el que generar nuevos preguntas, impulsar procesos de creación y construir nuevas relaciones".

La apuesta de la nueva dirección es impulsar proyectos propios, establecer nuevos vínculos con creadores, así como consolidar el Mas Miró como un "territorio de creación" y reforzar su papel específico dentro del Triangle Miró como lugar donde gestó buena parte de su universo creativo.

La primera concreción de esta nueva etapa es el proyecto 'Obsessionant. Joan Miró i l'escultura a Mont-roig', inspirado en una frase del escritor Marià Manent tras una visita al Mas Miró en 1948.

El proyecto se despliega a través de tres líneas complementarias: la exposición 'L'Ànima de la Forma', que se inaugura este jueves en el Centre Cultural Església Vella de Mont-roig; la intervención artística 'Els objectes del Mas es desperten de nit' de Lola Lasurt para la capilla y la glorieta del Mas Miró, y el taller familiar 'La nina de l'Angelina', que recupera uno de los objetos convertidos por Miró en escultura.