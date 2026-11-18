Momento del encuentro - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Menssana ha presentado su proyecto para promover la salud mental entre los jóvenes al tejido empresarial de Tarragona, en un acto celebrado este martes en la sede del Port de Tarragona.

El enclave ha explicado este miércoles en un comunicado que el encuentro ha servido para presentar la misión de la entidad, sus líneas de actuación y las oportunidades de colaboración para impulsar la salud mental entre adolescentes y jóvenes.

La responsable de la fundación, Cristina Triana, ha destacado la voluntad de que ningún adolescente o joven "deje de recibir la atención psicológica o psiquiátrica que necesita por falta de recursos".

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha subrayado el compromiso de la institución con las iniciativas que contribuyen al bienestar de las personas y a dar respuesta a los retos sociales del territorio.

La Fundació Menssana ofrece asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita a personas de entre 12 y 30 años en situación de vulnerabilidad que no tienen recursos para acceder a consultas privadas.