La Fundació Miró de Barcelona dedica una exposición a la diseñadora Charlotte Perriand

Exposición de Charlotte Perriand en la Fundació Miró de Barcelona - ALICE BRAZZIT/FUNDACIÓ MIRÓ

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Miró de Barcelona dedica una exposición a la diseñadora y arquitecta francesa Charlotte Perriand, una de las más influyentes del siglo XX y clave para entender el diseño del movimiento moderno, y recupera su amistad y complicidad intelectual con Josep Lluís Sert.

La muestra 'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo', comisariada por la jefa de exposiciones de la Miró, Martina Millà y organizada junto al Kunstmuseen de Krefeld y el Museum der Moderne de Salzburg, se podrá ver en la fundación desde este viernes al 28 de febrero y es la primera gran exposición en España dedicada a la figura de la diseñadora parisina, informa el museo en un comunicado.

La exposición despliega cuatro décadas de creación a través de una decena de ámbitos, con proyectos emblemáticos como la 'Salle à manger 28', 'La Grande Misère de Paris' o las librerías para residencias de estudiantes de París, además de fotografías, documentos y materiales de archivo.

AVANZADA A SU TIEMPO

La muestra recupera la trayectoria de una creadora "radicalmente avanzada a su tiempo" que rompió con las convenciones que habían regido el diseño de interiores hasta ese momento y cambió la manera de proyectar los espacios y, sobre todo, las maneras de vivir.

La muestra incluye proyectos que van desde los años 20 hasta los años 50 del siglo XX, así como la reconstrucción del mítico 'Equipement intérieur d'una habitation' y parte de una investigación inédita por parte del equipo de exposiciones de la Fundació Miro que permite redescubrir a Perriand desde una perspectiva más cercana al contexto catalán y español y más alejada de su relación profesional con el Atelier Le Corbusier, donde trabajó de 1927 a 1937.

Su incorporación al despacho fue excepcional para una mujer de su generación, pero la exposición quiere mostrar que esa etapa es solo una parte de una larga trayectoria propia y radicalmente comprometida con su tiempo, en la que cuestionó lo que denominó 'l'art d'habitier', el arte de vivir.

El mundo rural de sus orígenes familiares, la naturaleza, la montaña, el Mediterráneo o los 6 años que pasó en Japón y Vietnam alimentaron una manera de entender el diseño en que modernidad y tradición, industria y artesanía, funcionalidad y disfrute podían convivir: su ideal fue el de la síntesis entre diferentes disciplinas estéticas y funcionales, entre arte y técnica.

El recorrido expositivo arranca con sus orígenes y años de formación, con una infancia entre los talleres artesanales de París y el mundo rural, hasta su formación en la Écolo de l'Union centrale des Arts décoratifs y su irrupción en la vanguardia parisina.

Su 'Bar sous le toit' y la 'Salle à manger 28', que Perriand diseñó para su casa, fueron proyectos presentados en exposiciones públicas que llamaron la atención de Le Corbusier, y cón él y su socio Pierre Jeanneret, diseñó el 'Equipement intérieur d'une habitation'.

Los ámbitos que siguen muestran como Perriand fue dejando atrás la fascinación por la estética maquinista para acercarse a la naturaleza, la arquitectura y el diseño vernaculares, al tiempo que desarrolló una concepción cada vez más comprometida del diseño, a la que su relación con Sert y los arquitectos del GATCPAC ayudó.

CONEXIÓN CON SERT

La muestra se adentra también en los años de más compromiso político de Perriand, con proyectos como el gran fotomural 'La Grande Misère de Paris', y recupera su conexión con el entorno del Pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París, del que conservó objetos y documentos.

La exposición ahonda en la amistad con Sert, que se mantuvo hasta la muerte de este en 1983, y como el intercambio de ideas, pese a los itinerarios vitales y geográficos diferentes, no se interrumpió nunca y como evidencia que acudiera en 1976 a la inauguración de CEAC-Fundació Joan Miró en Montjuïc, proyectado por Sert, y a la que vuelve medio siglo después.

El último ámbito de la exposición traslada a Japón, país al que fue en 1940 invitada por el Ministerio de Comercio nipón, y donde el diálogo con la artesanía y la cultura japonesas transformó su práctica profesional.