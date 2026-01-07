Fundació Pau Casals cederá un violonchelo del músico al ganador del concurso Queen Elisabeth 2026

El músico Pau Casals ensayando en Prada en una imagen de archivo - FUNDACIÓ PAU CASALS

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pau Casals cederá el violonchelo Goffriller del músico, instrumento que tocó durante más de 60 años, al primer laureado del concurso belga Queen Elisabeth Competition 2026 por un periodo de dos años, prorrogable a cuatro.

Casals adquirió el instrumento en 1908, fue construido en 1733 por el luthier veneciano Matteo Goffriller y lo usó en todas sus grabaciones más legendarias, ha informado este miércoles la fundación en un comunicado.

El músico consideraba este instrumento "su amigo más querido" y prefería su sonido al de los Stradivarius que le ofrecieron, y a su muerte lo legó a la fundación y el usufructo fue ejercido por su viuda, Marta Casals.

El concurso Queen Elisabeth Competition se fundó en 1937 por la reina Elisabeth de Bélgica y se ha convertido en uno de los certámenes de música más prestigiosos del mundo, inicialmente dedicado al violín y el piano, pero que en 2017 incorporó el violonchelo.

La cesión del violonchelo, conocido como el Goffriller de Casals, forma parte de la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, que coincide con el de la reina Elisabeth, y que tendrá un amplio programa internacional de actividades en 2026 y 2027.