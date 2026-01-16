La Fundación BCN Port Innovation incorpora al grupo emiratí Abu Dhabi Ports Group como socio

El grupo emiratí AD Ports Group se convierte en el primer socio del programa RegenPorts - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Abu Dhabi (AD) Ports Group se ha incorporado como miembro asociado a la Fundación BCN Port Innovation, convirtiéndose además en el primer socio que se adhiere a su programa de biodiversidad RegenPorts, ha informado el Puerto de Barcelona en un comunicado este viernes.

El acto de firma se ha celebrado en Barcelona y ha contado con la presencia del ceo de Maritime & Shipping Cluster de AD Ports Group, Ammar Al Shaiba; del presidente de la Fundación BCN Port Innovation y del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y de la directora de la Fundación, Catalina Grimalt.

El programa RegenPorts busca promover la regeneración de los ecosistemas marinos y transformar los puertos hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente.

Durante el encuentro, Al Shaiba ha agradecido la oportunidad de participar en proyectos "con tanto potencial" como RegenPorts y ha destacado el valor de la colaboración entre ambos puertos para impulsar una nueva generación de proyectos sostenibles.

Por su parte, Carbonell ha subrayado que esta incorporación refuerza la apuesta por la cooperación internacional, alineada con el objetivo de transformar el sector marítimo en un "ecosistema abierto, regenerativo y colaborativo".

En la misma línea, Grimalt ha señalado que la llegada de AD Ports Group supone un "paso adelante" para consolidar a la capital catalana como un laboratorio de innovación marítima referente en el Mediterráneo.