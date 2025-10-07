Fundación Bofill alerta del "déficit histórico" de políticas docentes que afectan a los resultados

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida de un colegio en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Afirma que Catalunya debe aprovechar el "alto compromismo profesional"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bofill ha alertado de un "déficit histórico" de políticas docentes que amenaza el bienestar y la motivación de los profesionales e impide que mejoren sus resultados.

Es una de las conclusiones de un trabajo impulsado por la Fundación y liderado por el profesor de Pedagogía de la Universitat de Barcelona (UB), Enric Prats, que ha revisado informes previos de TALIS e investigación internacional, informa en un comunicado de este martes.

El trabajo ha concluido que Catalunya debe "aprovechar el alto compromismo profesional", que se mantiene, a diferencia de otros países, para impulsar reformas estructurales para el bienestar docente.

En Catalunya y en todo el Estado, los docentes están "más comprometidos que la media internacional", con unos resultados históricamente más altos en motivación para escoger la profesión.

COMPROMISO CON LA MEJORA

El informe Teaching and Learning International Survey (Talis) recoge que en el último año se han formado en el Estado el 91% de los docentes --estando la media de la OCDE en el 84%--, lo que muestra "un compromiso con la mejora", y que un 42% prioriza la seguridad laboral como motivación para la profesión --frente al 50% de la OCDE--.

Anteriormente, Catalunya y España han destacado por tener uno de los porcentajes "más elevados" de docentes que eligen la profesión para contribuir a la sociedad, como motivo superior a los que hacen referencia a la seguridad laboral.

"GRANDES DOCENTES"

Enric Prats ha asegurado que Catalunya tiene "unos grandes docentes" que no pueden desarrollar su potencial, ya que el sistema les ha ofrecido históricamente unas condiciones insuficientes para alcanzar este compromiso con la calidad, textualmente.

"Sin reforzar las políticas docentes, es muy difícil que puedan afrontar el reto de mejorar resultados, por muy comprometidos que estén", concluye.

Además, señala que los datos de estrés y desmotivación "podrían empeorar en pocos años como está pasando en otros países", con problemas para atraer y retener profesionales.

DÉFICITS DE CATALUNYA

Detrás del estrés de los profesionales está, según las investigaciones recogidas por la Fundación, la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos para gestionar el aula, la infrafinanciación, la presión administrativa o la ausencia de una política "de desarrollo y capacitación profesional".

También apuntan a la "ausencia de políticas de apoyo" para afrontar la complejidad y a un importante déficit de recursos para acompañarla.

PROPUESTAS DE MEJORA

Ante esta situación, la Fundación ha pedido personal de apoyo educativo no docente, estructural, para todo el sistema educativo, que no dependa de las disponibilidades presupuestarias de cada año, así como incrementar el tiempo de coordinación y crecimiento profesional.

En la misma línea, proponen un marco de competencias, funciones e incentivos que permitan desarrollar una carrera profesional a lo largo de la trayectoria, así como un plan de inducción de acompañamiento "universal y de calidad" durante los primeros años d la docencia.

También defienden un Plan de formación permanente vinculada a las necesidades del centro, garantizando "la calidad y la transferencia a la práctica".