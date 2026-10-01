Fundación La Caixa acerca su herramienta contra la dislexia a 5.795 colegios de España

Joan Cruz, profesor de Ciencias y tutor del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) en el colegio San Viator de Huesca - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha acercado su herramienta digital para detectar la dislexia y estimular la lectoescritura a 5.795 colegios de España, 1 de cada 4, llegando a más de 73.100 alumnos.

La entidad destinará a esta iniciativa, que también puede usarse en alumnos con otro tipo de dificultades o sin necesidades especiales, hasta 2,2 millones de euros en 4 años, con potencial para alcanzar a 2,7 millones de estudiantes, informa en un comunicado de este jueves.

Se estima que la dislexia afecta a un 10% del alumnado y que, sin un abordaje adecuado, puede reducir su rendimiento académico y aumentar el riesgo de abandono escolar.

MEJORAS DEMOSTRADAS

El uso de Dyective en su versión en castellano ha demostrado mejoras en los resultados de las pruebas externas Lomce en Lengua e Inglés, tanto en tercero como en sexto de primaria, de acuerdo con una investigación de Almudena Sevilla e Ismael Sanz Labrador.

Asimismo, un estudio ha observado "importantes avances" en aspectos no cognitivos como el autoestima, la perseverancia y el autocontrol.

EL CASO DE JOAN

Una de las personas beneficiadas por la herramienta es Joan Cruz, doctorado en Neurociencias y actualmente profesor en un colegio de Huesca, a quien le diagnosticaron dislexia a los 7 años.

"De primeras, saber lo que tienes asusta porque dices: '¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me pasa? Soy diferente al resto'. Después sientes alivio al entender que no es por tu culpa, que no significa que no trabajes lo suficiente", ha relatado.

La vida del docente quedó "marcada" el día que conoció a la lingüista y doctora en Ciencia Computacional Luz Rello, a quien diagnosticaron dislexia a los 10 años: ella es la fundadora de Change Dyslexia y cocreadora de Dytective.

Cruz participó como voluntario en Dytective en su versión en castellano, que cuenta con 42.000 ejercicios, y colaboró en la realización de los test para su versión en catalán, con más de 28.000.

LA HISTORIA DE IZAN

Izan Bonilla, de 14 años, es actualmente estudiante de Cruz en el colegio San Viator de Huesca: "Yo no fui jamás de leer. Como al resto de los niños, mis padres también me presionaban para que lo hiciera", explica.

Cuando le dieron a probar Dytective, pensó que era otra forma de presionarle hasta que observó los resultados por sí mismo: "La primera vez te cuesta muchísimo, pero luego vas cogiendo carrerilla y no paras".