Fundación La Caixa y Acnur renuevan su apoyo a las comunidades refugiadas en Etiopía

Los responsables de ACNUR y la Fundación La Caixa tras la firma del acuerdo este viernes. - FUNDACIÓN LA CAIXA-ACNUR

El proyecto Moments of Motherhood es una iniciativa de mejora de salud materno-infantil

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) han firmado en Nueva York la renovación de su colaboración para apoyar a las comunidades refugiadas en Etiopía a través del proyecto Moments of Motherhood (MOM).

Lo han hecho en un encuentro en el que han participado la Responsable de Alianzas Estratégicas y Filantropía de Acnur, Shirin Pakfar; la directora del Área Internacional de Fundación La Caixa, la Infanta Doña Cristina; la Alta Comisionada Adjunta de Acnur, Kelly Clements, y el subdirector de Asuntos Corporativos de Fundación La Caixa, Sergi Loughney.

MOM es una iniciativa "integral" para mejorar la salud materno-infantil promoviendo estrategias de salud y nutrición, informan la Fundación y Acnur en un comunicado de este viernes.

Aborda la desnutrición aguda grave e implementa enfoques como la capacitación de madres en detección temprana, la implicación de las comunidades en el cuidado nutricional y el uso de herramientas digitales para el monitoreo y la evaluación.

200.000 PERSONAS CADA AÑO

Los organizadores cifran en más de 200.000 los beneficiados de las intervenciones del programa cada año, principalmente madres, niñas y niños.

Hasta ahora, el proyecto MOM ha ayudado a más de 1,7 millones de personas en los campos de refugiados de Gambella y Melkadida-Dollo Ado, logrando unas tasas de recuperación del 92% en niños tratados en desnutrición, una reducción del 50% de la desnutrición aguda grave y una disminución del 29% en la tasa de mortalidad infantil.

TESTIMONIOS

Nyajouk Chany, participante en el campe de refugiados de Tierkidi, explica que el programa MOM ha sido un "punto de inflexión" para ella.

"Antes de ser admitidos en este programa, mi bebé sufría mucho. Mi cuerpo no producía suficiente leche materna porque no comía lo suficiente. Pero desde que fuimos admitidos, todo ha mejorado", explica.

Su bebé está mejorando, recibiendo medicación para tratar su enfermedad, y están esperando que le den el alta para volver a Sudán del Sur: "Si regreso, pondré en práctica todo el conocimiento que he adquirido a través de este programa porque he aprendido mucho. Gracias a este conocimiento, podré generar ingresos cultivando la tierra".

"SOLUCIONES INNOVADORAS"

La Infanta Cristina ha asegurado que la colaboración refleja el compromiso de la entidad de "mejorar la vida de las personas refugiadas, especialmente la de los niños, mediante soluciones innovadoras".

"El sector privado debe liderar no solo con financiación, sino también con la promoción y el intercambio de conocimientos", ha afirmado.

Por su parte, Clements ha explicado que están "muy agradecidos a la Fundación La Caixa por su continuo apoyo", y apunta que alianzas como esta muestran lo que se puede lograr cuando el sector privado y los actores humanitarios se unen, textualmente.