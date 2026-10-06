La Fundación La Caixa acompaña a 200.000 pacientes con enfermedades avanzadas y familias en Catalunya

El médico de cuidados paliativos Julio Gómez - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa ha acompañado desde 2008 a 200.000 personas en Catalunya, informa este martes la fundación con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

El programa, avalado por la Organización Mundial de la Salud, ha atendido a 98.000 pacientes y 110.000 familiares con el objetivo de mejorar la calidad de vida, mediante la atención a los aspectos emocionales, sociales y espirituales.

El programa atendió en 2025, con 66 equipos con más de 225 profesionales en toda España, a 80.000 personas con enfermedades avanzadas y sus familiares durante el proceso y el duelo en todo el Estado.

Julio Gómez Cañedo, médico en el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi (Vizcaya) y que dirige los equipos psicosociales de Álava del programa, ha dicho que la muerte de su hija le enseño la importancia de la presencia, la compasión y la espiritualidad.

Ha dicho que lleva 23 años trabajando en paliativos y que ha acompañado un promedio de 350 o 400 personas cada años: "No solo es la persona que está en el proceso final, es su familia; por cada persona hay 4 o 5 más que están vinculadas".