Fundación La Caixa y CaixaBank se alían con la Fundación Once del Perro Guía

Archivo - Imagen de una exhibición de un perro guía de la Fundación Once - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa y CaixaBank se han sumado como entidades colaboradoras de la Fundación Once del Perro Guía en su labor por informar a la sociedad, colectivos de interés y autoridades sobre el papel "fundamental" de los perros guía para personas con discapacidad visual, informa Caixabank en un comunicado este viernes.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro', se adhieren a las exhibiciones de perro guía por España para mostrar a la ciudadanía cómo se trabaja con estos animales: más de 6.000 personas han asistido este año a eventos en 10 ciudades donde que los perros muestran sus cualidades para guiar en entornos complejos.

El patrocinio, que estará vigente hasta 2029, prevé que representantes institucionales de ambas entidades participen en las exhibiciones (que se celebran en centros deportivos con presencia de 600 personas de media) así como en la demostración anual en las instalaciones de la Fundación Once del Perro Guía.