Fundación La Caixa impulsa la inclusión social con el restaurante Villa Retiro de Tarragona

Los alumnos de la escuela de cocina de Villa Retiro durante una clase. - FUNDACIÓN LA CAIXA

TARRAGONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa impulsa una iniciativa para formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y promover la inclusión social con la escuela de cocina del restaurante Villa Retiro, con estrella Michelin, en Xerta (Tarragona).

El proyecto, impulsado desde el programa Incorpora de la Fundación junto al chef Fran López, ha formado a más de 200 profesionales desde 2018, informa la entidad en un comunicado de este martes.

López ha explicado que buscan gente "con motivación y ganas de trabajar realmente" en el sector, y que la cocina es un oficio que les permite viajar y trabajar en cualquier parte del mundo.

En cada una de las formaciones impulsadas por Incorpora en Villa Reitiro, alrededor del 70% de los estudiantes logra encontrar un empleo, y López señala que otros ocupan "cargos de responsabilidad en cocinas importantes del territorio".

FORMACIÓN EN DOS FASES

La formación se estructura en un primer nivel de auxiliar de cocina --de 3 meses--, con una aproximación inicial al oficio, y un segundo --de 4--, que permite "especializarse y profundizar en los conocimientos culinarios".

La parte práctica se complementa con sesiones teóricas sobre otros aspectos de la restauración, como la relación con los proveedores o el conocimiento de distintos productos, y los estudiantes también trabajan "habilidades transversales" como la puntualidad, la limpieza o el respeto.

La Fundación, además de orientar a las personas en riesgo de exclusión social, trata de realizar una "labor constante de sensibilización" para animar a más empresas a ofrecerles oportunidades laborales.

El subdirector general de Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha apuntado que este tiempo de alianzas "demuestran que la inclusión social también puede convertirse en una palanca de desarrollo local".

TESTIMONIOS

Uno de los alumnos, Abdallah Siradj, de 17 años y que lleva solo 7 meses en España, descubrió el curso de cocina gracias a los educadores del centro de menores de Tortosa (Tarragona): "Desde que llegué expliqué a los educadores que quería trabajar en el mundo de la cocina".

"Mi madre quiere que me convierta en un buen cocinero. Me gustaría ser un chef de renombre y poder trabajar en Barcelona", relata el joven.

El exalumno Ba Yaya Darboe, de 25 años, llegó hace 9 años de Gambia y fue uno de los primeros estudiantes de esta formación, que fue "un impulso decisivo" para él.

Actualmente es segundo de cocina en el restaurante Algadir del Delta, donde trabaja junto al chef Joan Capilla, galardonado con una estrella verde Michelin: "Villa Retiro me abrió el mundo laboral. Gracias al curso conocí a Fran y a Joan, y hoy sigo trabajando en la cocina gracias a ellos".

"En un futuro me gustaría montar algo propio en Gambia y llevar la cocina de aquí allí", ha explicado.