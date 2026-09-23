Fundación La Caixa recauda más de 2,1 millones de euros con su campaña 'Ningún hogar sin alimentos'

Un voluntario prepara una cesta de alimentos. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Ningún hogar sin alimentos', de Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los Bancos de los Alimentos, ha concluido su 7 edición con una recaudación de más de 2,1 millones de euros.

La iniciativa garantizará el acceso a una alimentación "digna" a más de 5.000 familias en situación de vulnerabilidad durante 1 año, informa la fundación en un comunicado de este miércoles.

La cifra equivale a alrededor de 1.500 toneladas de alimentos básicos, que serán distribuidas en toda España a través de los 53 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y sus cerca de 6.000 entidades colaboradoras.

La campaña arrancó el pasado 9 de junio y ha recogido alrededor de 2.600 donativos, con una aportación media de 166 euros, y con un incremento de más del 51% de los donativos en especie hechos por grandes empresas productoras, valorados en 715.835 euros.

Con los resultados obtenidos en esta 7 edición, la recaudación acumulada desde su puesta en marcha alcanza más de 15,2 millones de euros, equivalentes a más de 13.900 toneladas de alimentos básicos destinadas a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

"LA FUERZA DE LA COMUNIDAD"

El presidente de la Fesbal, Pedro Llorca, ha afirmado que los resultados de la campaña demuestra "la fuerza de una comunidad que se moviliza y une esfuerzos para apoyar a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad".

"La solidaridad y la colaboración entre ciudadanía, empresas, instituciones y entidades sociales son fundamentales para construir comunidades más cohesionadas y, con ellas, sociedades más fuertes", ha añadido.

El subdirector general de Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha destacado que garantizar la cobertura de necesidades básicas es un "requisito indispensable" para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Por su parte, el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, ha señalado que la entidad moviliza sus canales digitales y su red de oficinas "no solo como puntos desde los que realizar donaciones de la forma más fácil, sino también como espacios para hacer visible una realidad que afecta a muchas familias".