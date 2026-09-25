La fundación La Ciutat Invisible impulsa un proyecto de arte en una escuela de Salt (Girona)

Hipstory, de Brodas Bros, en la presentación del proyecto 'La Farga Viva'. - TEMPORADA ALTA

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fundación La Ciutat Invisible ha impulsado el proyecto 'La Farga Viva: forja d'arts i escola' en la Escola La Farga de Salt (Girona), que quiere incorporar el arte en el currículum escolar y hacerlo presenta en el día a día de las aulas.

La propuesta se desplegará a lo largo de los cursos 2026-27, 2027-28, después de un primer trabajo iniciado con el claustro el 2025-26, y combinará formación artística del profesorado, cocreación con artistas, diseño de propuestas educativas, experimentación en el aula y vinculación con el entorno cultural de Salt, informan los impulsores en un comunicado de este viernes.

'La Farga Viva' se relacionará con 'A Tempo-Arts i Formació', de la misma fundación con Temporada Alta y el Teatre de Salt, que acogerá la muestra final del proceso creativo con el alumnado.