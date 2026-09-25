La fundación La Ciutat Invisible impulsa un proyecto de arte en una escuela de Salt (Girona)

Hipstory, de Brodas Bros, en la presentación del proyecto 'La Farga Viva'.
Hipstory, de Brodas Bros, en la presentación del proyecto 'La Farga Viva'. - TEMPORADA ALTA
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 14:32
Seguir en

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fundación La Ciutat Invisible ha impulsado el proyecto 'La Farga Viva: forja d'arts i escola' en la Escola La Farga de Salt (Girona), que quiere incorporar el arte en el currículum escolar y hacerlo presenta en el día a día de las aulas.

La propuesta se desplegará a lo largo de los cursos 2026-27, 2027-28, después de un primer trabajo iniciado con el claustro el 2025-26, y combinará formación artística del profesorado, cocreación con artistas, diseño de propuestas educativas, experimentación en el aula y vinculación con el entorno cultural de Salt, informan los impulsores en un comunicado de este viernes.

'La Farga Viva' se relacionará con 'A Tempo-Arts i Formació', de la misma fundación con Temporada Alta y el Teatre de Salt, que acogerá la muestra final del proceso creativo con el alumnado.

Contador

Contenido patrocinado