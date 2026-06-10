Fundación Endesa diseña la iluminación de la torre de Jesús de la Sagrada Família

El templo iluminado - FUNDACIÓN ENDESA

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha desarrollado la iluminación artística de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família que desde este miércoles proyecta sus haces de luz en cielo de Barcelona y "refuerza su simbolismo espiritual y su presencia en el skyline de la ciudad" tras la inauguración presidida por el Papa León XIV y los Reyes.

Se trata de la tercera colaboración de Fundación Endesa en el templo después de la iluminación de la fachada de la Pasión en 2007 y de la estrella de la torre de la Virgen en 2021, informa la entidad en un comunicado.

La ceremonia de inauguración de la torre, que ha coincidido con la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, ha finalizado con el encendido de un diseño lumínico que ha sido concebido para respetar la obra del arquitecto y "reforzar el valor simbólico del conjunto, donde la luz se convierte en un elemento esencial de expresión espiritual y arquitectónica".

El proyecto incorpora un sistema de iluminación artística formado por 24 haces de luz distribuidos entre los brazos de la cruz, la escalera interior y el hiperboloide del Agnus Dei -obra concebida en el diseño original de Antoni Gaudí y desarrollada por el artista italiano Andrea Mastrovito-, y genera una composición lumínica realizada para consolidar la presencia de la torre en el paisaje urbano de Barcelona.

El proyecto incorpora un sistema de iluminación artística con tecnología LED de "alta eficiencia", que permitirá un ahorro energético del 38% y evitará la emisión de aproximadamente 845 kilos de CO2 al año en comparación con una luminaria convencional.

700 ACTUACIONES EN ESPAÑA

Desde sus inicios, Fundación Endesa colabora en proyectos de iluminación con el objetivo de preservar, mantener y poner en valor el patrimonio histórico-artístico: en Catalunya ha desarrollado más de 80 actuaciones, como la iluminación interior de la Basílica de Santa María de Mataró (Barcelona) en 2014, el lucernario del Palau de la Música Catalana en 2024 y, más recientemente, la iluminación exterior de la Abadía de Montserrat, inaugurada en octubre de 2025.

Con más de 700 iluminaciones realizadas en España, Fundación Endesa "reafirma así su compromiso con la conservación del patrimonio cultural".