Fundación Endesa y Fundación Integra ayudan a 80 personas a acceder al mercado laboral en Barcelona

Beneficiarios, voluntarios y representantes de Fundación Endesa y Fundación Integra - ENDESA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa y Fundación Integra han presentado este miércoles en Barcelona la décima edición del programa 'Cambiando Vidas', que desde su inicio ha facilitado 1.595 contratos de trabajo en Barcelona y alrededores y prevé acompañar a unas 80 personas más en situación de vulnerabilidad en su acceso al mercado laboral.

Esta iniciativa ofrece formación, orientación laboral y oportunidades de empleo a personas en situación de exclusión social, informa Endesa en un comunicado.

Desde 2016, 'Cambiando Vidas' ha atendido a 3.890 personas en todo el Estado, ha facilitado 4.272 contratos laborales, 1.890 participantes han recibido formación y 358 personas voluntarias se han implicado impartiendo talleres prelaborales.

El acto de presentación ha contado con la participación de la directora general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Anna Vila; la comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, Montse Surroca; el director territorial de Endesa en Catalunya, Enric Brazís; el coordinador territorial de la Fundación Endesa, Antonio Mera, y la directora de Sostenibilidad de la Fundación Integra, Patricia Satrústegui.

Vila ha destacado el papel de la formación y el acompañamiento personal que reciben los beneficiarios, así como la importancia de la labor de los voluntarios, y ha remarcado que "los programas se mantienen cuando funcionan, cuando dan resultados y cuando detrás hay un trabajo colectivo como este".

Asimismo, Mera ha expresado que siguen con la misma convicción del primer día y que "detrás de cada oportunidad laboral hay una vida que puede cambiar".

Por su lado, Satrústegui ha afirmado que el programa transforma de forma profunda la vida de las personas participantes: "Las convierte en protagonistas de su proceso de integración social y laboral, ofreciéndoles las herramientas necesarias para avanzar con independencia, seguridad y motivación".