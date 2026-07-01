Fundación Endesa y Govern se unen para proteger aves amenazadas del Parc d'Aigüestortes (Lleida)

Isabel Buesa, patrona de la Fundación Endesa; Josep Maria Dalmau, presidente del Patronato del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici; Lluís Florit, director-conservador del Parque, y Jordi Sargatal, secretario de Transición Ecológica - ENDESA

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat han firmado un convenio de colaboración para impulsar la conservación de especies de aves amenazadas en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida).

El secretario de Transición Ecológica de la Conselleria, Jordi Sargatal, y la patrona de la Fundación Endesa, Isabel Buesa, han participado este miércoles en un acto en la Casa del Parque de Boí para consolidar el acuerdo, en el que también ha asistido el director del Parc Nacional, Lluís Florit.

El convenio, con una duración de 3 años, tiene como objetivo principal la protección de especies emblemáticas mediante la delimitación y el conocimiento de sus áreas de supervivencia para la aplicación de acciones de gestión efectiva dentro del parque.

Este permitirá desarrollar un proyecto de investigación, seguimiento y conservación centrado en 3 especies especialmente sensibles: el urogallo (Tetrao urogallus), clasificado en peligro de extinción; la perdiz nival (Lagopus muta), catalogada como vulnerable; y el mochuelo boreal (Aegolius funereus), también catalogado como vulnerable.

Asimismo, también está previsto realizar el seguimiento de otras especies sensibles como la tarabilla norteña (Saxicola rubetra), el treparriscos (Tichodroma muraria), el gorrión alpino (Montifringilla nivalis), el acentor alpino (Prunella collaris), la bisbita arbórea (Anthus trivialis), la bisbita alpina (Anthus spinoletta), entre otras.