La fundación de Junts deposita una copia de documentos del 1-O en el archivo municipal de Girona

La fundació Fundem la República y el Ayuntamiento de Girona firman un acuerdo para la preservación del fondo documental del 1-O - FUNDEM LA REPÚBLICA

GIRONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundem la República, la fundación de Junts, ha entregado este jueves al Ayuntamiento de Girona un lápiz de memoria que contiene más de 54.000 documentos audiovisuales (fotografías y vídeos) que integran el 'Arxiu 1 d'Octubre', que quedarán depositados y custodiará el archivo municipal de la ciudad.

El acto, según un comunicado de Fundem, ha tenido lugar en la Casa Macià en Prats de Molló (Francia) en presencia del exconseller Lluís Puig; del alcalde de Girona, Lluc Salellas; de la patrona y portavoz de la fundación, Titon Lailla; la vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, y el alcalde de Prats de Molló, Claudi Ferrer.

Puig, depositario del fondo desde hace años, ha explicado que un grupo de personas anónimas inició la recopilación de dicho material el mismo 1 de octubre de 2017, y se encargaron así de descargar y archivar el material que los ciudadanos colgaban en las redes sociales.

Ante la imposibilidad de seguir gestionando el fondo de manera particular y en un contexto de "presión judicial que hacía temer por su integridad", el exconseller ha concretado que le transfirieron el material, del que hizo copias de seguridad y completó añadiendo el testigo de unos 100 municipios adicionales.

"Con la fundación Fundem la República encontré el lugar ideal para gestionarlo y preservarlo", ha destacado Puig, tras añadir que el archivo recoge visualmente un 98% de lo que sucedió ese día en toda Catalunya.

PLATAFORMA DIGITAL

Para Lailla, que ha puesto de relieve el valor simbólico y político de la entrega, ha anunciado que la fundación pondrá en marcha una plataforma digital de consulta "abierta y accesible" que permitirá a la ciudadanía consultar el fondo por municipio y colegio electoral, y que habilitarán un canal para que particulares puedan dar su propio material gráfico para ampliarlo.

El alcalde de Girona ha destacado el orgullo que significa que entreguen el fondo documental al Arxiu Municipal y que Girona se mantenga como ciudad "que hoy mantiene vivo el espíritu de resistencia independentista y que no olvida que la voluntad democrática del pueblo catalán en 2017 fue ahogada por la represión".

Por su parte, el alcalde Prats de Molló ha reivindicado los lazos históricos que, a su juicio, unen el municipio con Catalunya: "Esta frontera no es una frontera para nosotros".