Fundación Pasqual Maragall reúne a expertos y entidades para el abordaje del Alzheimer en Catalunya

Foto de familia de la jornada. - FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pasqual Maragall y la Federació d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Catalunya (Fafac) han reunido en Barcelona a cerca de 50 expertos, afectados y representantes institucionales y de entidades para debatir sobre los principales retos, oportunidades y prioridades en el abordaje del Alzheimer en Barcelona.

La jornada buscaba ser un espacio "de reflexión y trabajo colectivo" y se enmarca en un momento relevante para la enfermedad, marcado por los avances en prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, así como por el aumento previsto del número de casos asociado al envejecimiento de la población, han informado los organizadores en un comunicado de este lunes.

El director de Relaciones con el Sistema de Salud de la Fundación Pasqual Maragall, Josep Maria Argimon, ha destacado que, ahora que se dispone de dichos avances, es necesario preparar el sistema sanitario "para que estas innovaciones lleguen a las personas que las necesitan" y generen un impacto real en su calidad de vida.

Por su parte, la secretaria de la Fafac, Mercè Rull, ha destacado que las asociaciones de familias son una "pieza clave" para ofrecer apoyo, orientación y acompañamiento, y ha defendido reforzar la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y comunitario.

A lo largo de la jornada, los participantes han trabajado en sesiones temáticas centradas en la prevención y promoción de la salud cerebral, el diagnóstico precoz, el acceso a las innovaciones terapéuticas, la organización de los servicios asistenciales y el apoyo a las personas afectadas y sus familias.

El encuentro ha resultado en un documento que recogerá las áreas prioritarias de actuación, las recomendaciones consensuadas por los participantes y se presentará públicamente el próximo otoño.