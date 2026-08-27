Fundación Princesa de Girona suma nuevos 'bootcamps' a su programa para emprendedores

Imagen de archivo de la anterior edición del programa. - ORIOL ALELLA - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha impulsado una nueva edición de su programa para emprendedores 'Generació Propòsit', bajo el nombre de 'Generació Propòsit 2.0', que incorpora nuevos 'bootcamps'.

La iniciativa buscará acompañar a jóvenes de entre 20 y 35 años en el desarrollo de iniciativas que generen "impacto social, ambiental, educativo o tecnológico positivo", informa la entidad en un comunicado de este jueves.

Con la evolución hacia el modelo '2.0', la fundación busca ofrecer un acompañamiento "más adaptado" al grado de madurez de cada iniciativa.

DOS FASES

La primera fase del programa, 'Preacceleració', está dirigida a jóvenes que quieren transformar una inquietud o idea inicial en un "proyecto con propósito".

Culminará con los nuevos 'bootcamps', 4 encuentros presenciales que se celebrarán en septiembre en Girona, Madrid, Zaragoza y Sevilla, en los que cerca de 120 jóvenes trabajarán de forma en sus proyectos con expertos y mentores.

La segunda fase, 'Acceleració', impulsa las iniciativas definidas con herramientas, metodologías y acompañamiento personalizadas; después, 50 de los jóvenes accederán a un Campus presencial que la iniciativa celebrará en la provincia de Girona del 12 al 15 de noviembre.

En este último tramo, 5 proyectos optarán a un proceso de mentoría personalizada con Aticco Lab durante 6 meses.