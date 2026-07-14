La Fundación Princesa de Girona suma 3 nuevos patrones y reorganiza su Comisión Delegada

Foto de familia de la 39 Reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona.
Foto de familia de la 39 Reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona. - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 14 julio 2026 17:37
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BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha sumado 3 nuevos patrones, Fundación Caja Canarias, Cajamar Caja Rural y GTS Talent, alcanzando los 115, y ha reorganizado su Comisión Delegada para reforzar su carácter ejecutivo.

Lo ha hecho durante la 39 Reunión del Patronato, celebrada este martes en Barcelona y presidida por el Rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, informa la Fundación en un comunicado.

Todos los miembros de la Comisión Delegada asumirán la responsabilidad directa de un área de trabajo específica vinculada a los proyectos estratégicos de la Fundación, por lo que se han constituido 3 nuevos grupos de trabajo.

El primero estará dedicado a los valores del deporte, liderada por el presidente del Grup Godó, Carlos Godó, y el segundo, a la movilización del talento joven, encabezada por el director general de la Fundación Bancaria Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig.

El tercero, centrado en el arte y el bienestar emocional, lo liderará la presidenta de la Fundació Sorigué, Anna Vallès, una de las "figuras de referencia" en el ámbito cultural.

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