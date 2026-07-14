La Fundación Princesa de Girona suma 3 nuevos patrones y reorganiza su Comisión Delegada

Foto de familia de la 39 Reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona. - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha sumado 3 nuevos patrones, Fundación Caja Canarias, Cajamar Caja Rural y GTS Talent, alcanzando los 115, y ha reorganizado su Comisión Delegada para reforzar su carácter ejecutivo.

Lo ha hecho durante la 39 Reunión del Patronato, celebrada este martes en Barcelona y presidida por el Rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, informa la Fundación en un comunicado.

Todos los miembros de la Comisión Delegada asumirán la responsabilidad directa de un área de trabajo específica vinculada a los proyectos estratégicos de la Fundación, por lo que se han constituido 3 nuevos grupos de trabajo.

El primero estará dedicado a los valores del deporte, liderada por el presidente del Grup Godó, Carlos Godó, y el segundo, a la movilización del talento joven, encabezada por el director general de la Fundación Bancaria Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig.

El tercero, centrado en el arte y el bienestar emocional, lo liderará la presidenta de la Fundació Sorigué, Anna Vallès, una de las "figuras de referencia" en el ámbito cultural.