La Fundación Seat Cupra dona 4 coches al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Seat Cupra ha donado dos Cupra Born y dos Cupra Tavascan al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para reforzar la atención médica domiciliaria dirigida a niños y jóvenes, informa en un comunicado este lunes.

Se trata de una iniciativa en el marco del proyecto "Health on e-wheels" de la fundación, que tiene como objetivo poner la movilidad eléctrica al servicio de hospitales y que se inició en 2023 con la cesión de tres Seat Ibiza al Hospital Clínic de Barcelona y de cuatro Cupra Born al Hospital Sant Joan de Déu.

El acto de donación de los coches ha contado con la presencia de la directora del patronato de la Fundación Seat Cupra, Patricia Such, y del director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo.

"Estamos orgullosos de poner a disposición del Hospital Sant Joan de Déu, reconocido internacionalmente por su alta especialización en el tratamiento e investigación de enfermedades pediátricas complejas, dos Cupra Born y dos Cupra Tavascan para mejorar la atención a los pacientes más jóvenes en sus casas", ha dicho Such.

Por su parte, del Castillo ha hecho referencia al concepto del "Hospital Líquido", en alusión a un enfoque de la atención asistencial que va más allá de las paredes del hospital, y ha puesto en valor la donación de los cuatro vehículos Cupra, que servirán para reducir los tiempos de espera en los hospitales y mejorar el acceso a la atención sanitaria para pacientes en zonas rurales.