La Fundación Sepa elaborará una Estrategia de Promoción de la Salud Periodontal para España

Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal, SEPA Barcelona 2025.

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sepa ha asumido el reto de elaborar una Estrategia de Promoción de la Salud Periodontal para España en base a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que subraya que la salud bucodental es un componente "inseparable" de la salud general.

El encargado de coordinar la iniciativa será el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp), Joan Carles March, que la ha catalogado de "muy valiosa y oportuna", informa la fundación en un comunicado de este jueves, en el marco del Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal Sepa Barcelona 2025.

"Impulsar esta estrategia en España significa trasladar al ámbito nacional una agenda internacional basada en evidencia científica y en salud pública", ha señalado.

La médico y miembro de la junta directiva de Sepa, Ana Molina, ha asegurado que la salud bucodental en España presenta "daños persistentes", y que para hacerles frente se debería contar con una estrategia nacional que permitiera ordenar esfuerzos, priorizar inversiones y establecer objetivos medibles.

Entre los desafíos, resaltan la alta prevalencia de enfermedades bucodentales; las desigualdades de acceso y ausencia de una política estatal homogénea, y la "creciente evidencia científica" que muestra relaciones entre salud oral y enfermedades sistémicas.

Molina espera que la futura estrategia se traduzca "en una reducción de la carga de enfermedad periodontal y caries" y una mayor equidad en el acceso a la atención dental, así como en la integración real entre salud bucodental y general, el ahorro en costes sanitarios y la mejora de la calidad de vida.