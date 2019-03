La Fundación Toro de Lidia recurre la desestimación del Ayuntamiento de Olot

Publicado 15/03/2019 13:40:31 CET

GIRONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Toro de Lidia (FTL) ha recurrido por vía administrativa la desestimación del Ayuntamiento de Olot a su solicitud de realizar en la plaza de toros de la ciudad un festejo taurino mixto, petición que la fundación hizo en enero al Consistorio alegando que se encuentra dentro de la legalidad después que el TC anulará en 2016 la Ley que prohibía corridas en Catalunya.

El presidente de la FTL, Victorino Martín, ha asegurado que con este segundo trámite "los toros están un paso más cerca de volver a Catalunya" y ha advertido de que la fundación ejecutará todas las acciones posibles en el marco de la Ley para el retorno de la tauromaquia al territorio catalán.

La desestimación del Ayuntamiento tuvo en consideración varios hechos, como que Olot se declarara ciudad antitaurina en 2004, que acordara no organizar más 'correbous' --fiestas sin derramamiento de sangre-- y que el 60% de la ciudadanía se mostrara a favor de no celebrar espectáculos taurinos en una consulta no refrendaria realizada en 2016.

El recurso de la FTL, que detalla la protección legal de la tauromaquia, alega que la decisión del Ayuntamiento es contraria al Derecho y vulnera la obligación de los poderes públicos de proteger y fomentar el patrimonio cultural.

Según la FTL, en el deber de fomentar está incluida la cesión de bienes y espacios de propiedad pública para la celebración de las actividades taurinas, especialmente si los bienes se han construido con esa finalidad, como sería el caso de la plaza de toros del municipio.

Referente a la "voluntad mayoritaria" de los ciudadanos, la FTL ha señalado que ni la declaración como ciudad antitaurina ni la consulta popular tienen eficacia jurídica, por lo que no pueden ser usadas como argumentos para desestimar la petición de la fundación y no cumplir con la obligación de permitir y promover la tauromaquia.

Asimismo, ha añadido que el Consistorio está "obligado a conocer sus obligaciones legales" aunque parte de la ciudadanía se muestre en desacuerdo con su cumplimiento.