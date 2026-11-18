Imagen promocional del proyecto - SEAT

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Seat Cupra y la Fundación Energía Responsable han alcanzado un acuerdo para colaborar en la lucha contra la pobreza energética con la creación del proyecto 'Charge for Good'.

En un comunicado, Seat ha informado este miércoles que el proyecto convierte cada recarga del Cupra Raval en España en una oportunidad para "generar impacto social y luchar contra la pobreza energética".

En concreto, la Fundación Seat Cupra donará el equivalente a hasta el 5% de cada recarga del modelo en España en forma de días de luz a familias en situación de vulnerabilidad energética.

Las donaciones se generarán de forma anónima y sin repercutir en los conductores, y el proyecto refuerza el objetivo de la Fundación Seat Cupra de "impulsar iniciativas que contribuyan a una sociedad más justa y comprometida".

El proyecto ya ha generado más de 6.000 días de luz desde el lanzamiento del Raval y prevé superar los 45.000 durante su primer año.