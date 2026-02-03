Fúnez (PP) pide sacar "sectarismo de la sanidad", tras archivarse denuncias por cribados en Andalucía

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, junto al portavoz en el Parlament, Juan Fernández, y al líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha pedido sacar "el sectarismo de la sanidad" y ha criticado la confrontación que, a su juicio, ha habido en el ámbito político respecto al caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Así se ha expresado este martes en declaraciones a periodistas en Barcelona antes de reunirse con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, después de que la Fiscalía de Andalucía haya archivado las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mama.

"Es el mejor ejemplo de que no se puede utilizar la sanidad como un campo de confrontación política, que no todo vale, que cuando tú confrontas en esta cuestión lo que estás es generando inseguridad y miedo en muchos ciudadanos", ha agregado.

Fúnez ha apuntado que la Fiscalía ha archivado las denuncias tanto por la desaparición de mamografías como por los contratos de emergencia además de la referida a los cribados, y ha concluido que la confrontación política alrededor de esta cuestión se está "perjudicando a todos los españoles" y no al PP.

INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Fúnez se ha reunido este martes por la tarde con la Asociación Española contra el Cáncer, junto al portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, y del líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

"Vamos a hablar precisamente de personas, no tanto de miedo, sino más de esperanza, de investigación, de prevención y de acompañamiento integral a los pacientes", ha dicho Fúnez antes del encuentro.

La vicesecretaria de Sanidad popular ha expresado el "compromiso absolutamente innegable" de su formación con los profesionales sanitarios y con la apuesta por la prevención y la detección precoz, y ha reclamado más financiación para investigación.

JUAN FERNÁNDEZ

Por su parte, Fernández ha abogado por que todos los partidos políticos se unan este miércoles por el Día contra el Cáncer: "Nos tenemos que unir para poder dejar de lado esas diferencias políticas que nos suelen dividir".

El portavoz ha instado a trabajar de manera conjunta para mejorar el sistema de salud y las capacidades de Estado, Gobierno y comunidades "para poder trabajar mejor" en prevención, tratamiento e investigación.

MENORES Y REDES SOCIALES

Preguntada por la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a menores de 16 años a redes sociales, Fúnez ha acusado Sánchez de "utilizar a los menores de escudo" el día que presenta los decretos sobre la subida de pensiones.

Asimismo, ha celebrado la propuesta, que ya había propuesto el PP en la misma línea, y ha concluido: "Recibimos con satisfacción que Pedro Sánchez se sume a una medida que el PP ya tiene registrada en el Congreso de los Diputados desde hace varios meses".