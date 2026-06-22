El fútbol genera 1.521 millones al año en Barcelona y sostiene 28.000 empleos, según un informe

Momento de la presentación del estudio - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fútbol genera 1.521 millones de euros anuales en el área de Barcelona y sostiene unos 28.000 empleos a jornada completa, según un informe realizado por la Cámara de Barcelona.

El informe cuantifica el impacto económico de FC Barcelona, RCD Espanyol, CE Sabadell, CE Europa, UE Sant Andreu, FC Terrassa y CE L'Hospitalet, y afirma que estos clubes suponen un gasto directo de 981 millones y una recaudación fiscal de 311,9 millones.

Del total, 720 millones son de impacto directo, que incluye salarios, compras, servicios, operativa ordinaria y recaudación fiscal.

La mayor parte del impacto, 1.300 millones, son generados por el Barcelona, mientras que el Espanyol genera unos 200 millones y el resto de equipos, 22,9 millones.

El informe estima que, si alguno de los equipos que no están en primera o segunda división, la riqueza generada puede multiplicarse por 2,4 y los puestos de trabajo, por 2,6.