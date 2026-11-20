El escritor Gabi Martínez - ELENA BLANCO/RANDOM HOUSE

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Gabi Martínez aboga por un espacio de disidencia creativa en la novela 'Gritadero' (Random House), en la que dos chicas de orígenes distintos articulan una amistad y una comunidad clandestina a fuerza de gritos: "La naturaleza ya está gritando. Nosotros aún no".

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que a principios de los 2000 quiso escribir una novela de ciencia ficción donde la gente tuviera que ir a un sitio donde gritar para relajarse o articular su pensamiento, pero que luego con la 'ley mordaza' o la pandemia quiso que el grito tuviera un "protagonismo absoluto".

"Creo que dentro de un mundo tan ruidoso como en el que vivimos, lleno de confusión, justamente me pareció curioso que había que buscar una forma de disidencia creativa", que para él es el grito, ha proseguido Gabi Martínez.

El escritor, autor de novelas como 'Sudd' o 'Delta', ha considerado que en un mundo con el ruido de la tecnología y la inteligencia artificial, "el grito, lo más elemental, va a poner en jaque el mundo construido" en el que las medidas que antes servían para reclamar la atención no llegan a ninguna parte.

Para ello, las dos protagonistas de la novela, Tanit y Lupe, que se conocen en la montaña rusa de un parque de atracciones en medio del griterío, comienzan a construir una club clandestino donde la gente se reúne para gritar contra las injusticias, siendo narrado a través de los recuerdos de un narrador "desbordado" por su fuerza y creatividad.

Gabi Martínez ha asegurado que se está ante un mundo en el que todo el mundo está intentado expresar su interior, "unos su rabia, otros su creatividad por unas vías alternativas".

LITERNATURA

El escritor ha subrayado que desde que escribe sobre la naturaleza ha pasado de ser un autor vanguardista a ser activista, y ha añadido que "el grito es a las personas lo que el incendio al planeta".

Ha dicho coincidir con aquellos que consideran que quien está gritando en la actualidad es la naturaleza, mientras que la sociedad está "muy cómoda y aburguesada todavía", y ha incidido en que el libro se aboga por una idea de una disidencia creativa para que no hablen otros por uno.

Gabi Martínez ha subrayado que incluye a 'Gritadero' en la liternatura, alianza de literatura y naturaleza que puede escribirse en cualquier género y que para él también es "un grito" y uno de los movimientos más vanguardistas de la literatura actual.