Gabriel Rufián reivindica a ERC como el "único obstáculo" que puede frenar un pacto PSOE-Cs

Publicado 12/04/2019 0:06:29 CET

ERC abre campaña en el municipio de Junqueras, líder de la candidatura en prisión preventiva

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Congreso y número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido el apoyo de los catalanes a su partido porque asegura que es el "único obstáculo" que puede frenar que tras los comicios haya un pacto PSOE-Cs y que Albert Rivera sea vicepresidente del Gobierno e Inés Arrimadas ministra.

Lo ha dicho en el mitin de apertura de ERC de las elecciones generales, que se ha celebrado en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), el municipio del líder del partido y número uno en estos comicios, Oriol Junqueras, que está en prisión preventiva y que precisamente el miércoles cumplió 50 años.

Rufián ha acusado al Estado de vengativo y ha cargado contra la justicia por la sentencia de 'la Manada' y la situación de los presos soberanistas --"Hay cinco violadores sentenciados en la calle y nueve demócratas en la cárcel"--, y ha situado a ERC como la principal fuerza que, además de frenar un acuerdo PSOE-Cs, puede derrotar al PP y a Vox.

En un mitin en que se han emitido vídeos con intervenciones de los presos durante el juicio del 1-O, también ha intervenido el vicepresidente del Govern y número 3 de ERC, Pere Aragonès, que ha pedido la victoria de ERC contra "un PSOE acobardado" que no quiere negociar con Catalunya y también para seguir defendiendo la autodeterminación, ha dicho.

Además, el número cuatro de la candidatura y exdiputado de los comuns en el Parlament, Joan Josep Nuet --que ha sido recibido en pie por el público--, ha defendido haber elegido ERC como nuevo compañero de viaje dejando atrás su antiguo partido: "Estoy absolutamente orgulloso. No me he equivocado, sé perfectamente dónde me he metido. O estás con la democracia o contra la democracia".