Gamarra sobre el caso Salazar: El PP actúa de forma "absolutamente opuesta" al PSOE ante el acoso

Gamarra en declaraciones a los medios en Barcelona este jueves, 5 de febrero de 2026 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la manera "absolutamente opuesta" que tiene el PP al enfrentarse a situaciones de acoso en comparación con el PSOE, cuyo exdirigente y exasesor del presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, Paco Salazar, ha comparecido este jueves en el Senado por el 'caso Koldo'.

En declaraciones en Barcelona junto al presidente del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha señalado que la declaración de Salazar confirma que "se recibieron denuncias sobre acoso a trabajadoras en Presidencia del Gobierno y no solo no se hizo absolutamente nada, sino que se tiraron esas denuncias a la papelera".

"Esta es la realidad, así actuaron. Y esto ocurría nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa, donde las mujeres han denunciado haber sido acosadas, nada más y nada menos que por quien ha sido una de las manos derechas de Pedro Sánchez", ha subrayado.

CASO EN MÓSTOLES

Preguntada por el presunto caso de acoso por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, se ha remitido a la rueda de prensa de este jueves del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano: "Ha sido claro y contundente y ha dado todo tipo de ecxplicaciones sobre cómo ha actuado el partido".

"Es una manera muy distinta, por no decir absolutamente opuesta, a cómo ha actuado el Partido Socialista, y hoy lo hemos podido ver escuchando a Salazar", ha añadido Gamarra.

Al preguntársele por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este jueves ha dado la razón al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí en su recurso contra el Parlamento Europeo por suspenderles la inmunidad, ha señalado que se trate de una "cuestión meramente procesal".