Gamarra (PP) alerta de que una regularización extraordinaria permitirá "dar papeles" a delincuentes

(I-D) Sirera Y Gamarra Pasean Por La Plaza De La Gardunya Del Raval, En Barcelona, Este Jueves 5 De Febrero De 2026 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno permitirá "dar papeles" a personas que han llegado ilegalmente y han hecho de la delincuencia su oficio, textualmente.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en Barcelona este jueves, acompañada por el presidente del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, donde ha defendido que esta regularización no es el mejor sistema "para una inmigración ordenada".

"Hay que distinguir los que vienen a trabajar y a levantar con nosotros este país y protegerlos de aquellos que han venido a hacer de la delincuencia su modus vivendi", ha defendido Gamarra, que ha subrayado que gracias al Gobierno este tipo de personas podrán ser considerados ciudadanos españoles.

Ha recordado que los delitos leves, por muchos que sean, no figuran entre los antecedentes penales, por lo que muchos multirreincidentes podrán acogerse a la medida, además utilizando una "declaración responsable como mecanismo válido" para certificar que tampoco tienen antecedentes en su lugar de origen.

MULTIRREINCIDENCIA

Respecto a la multirreincidencia, ha lamentado que el Gobierno está "convirtiendo ciudades como Barcelona en ciudades donde los delincuentes pueden campar a sus anchas", al no combatir este fenómeno con leyes que le pongan límites claros.

En este sentido, ha recordado que hay una ley en este sentido que ya ha sido aprobada definitivamente mientras que otra, registrada por Junts, se votará el próximo martes en el Congreso, donde ha esperado que reciba 'luz verde' tras "meses de bloqueo" del PSOE.

"Para esto sirven los votos del PP. Los escaños del PP son útiles para acabar con la delincuencia, para hacer que delinquir no pueda ser en nuestro país un oficio, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez con estos 8 años de gobierno", ha afirmado Gamarra.

DANIEL SIRERA

Por su parte, Sirera ha reprochado a Sánchez que esté paralizando la ley propuesta por los populares para frenar la multirreincidencia, provocando que los delincuentes "entren por una puerta a comisaría y salgan por la misma unas horas después para volver a delinquir".

De este modo, ha lamentado que por culpa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la ciudad se ha "convertido en la ciudad más insegura de toda España", hecho que intentarán combatir con una propuesta para que las comisarías de la Guardia Urabana también puedan recoger denuncias.

La medida, que presentarán en las comisiones municipales de febrero que se celebran la semana que viene, busca garantizar que "los ciudadanos tengan más garantías y más facilidades" para registrar estas denuncias en vez de esperar durante horas en las comisarías de los Mossos d'Esquadra.