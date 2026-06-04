Gana el 'no' en la consulta docente del preacuerdo educativo catalán con el 65,1% de votos

Docentes durante una concentración junto a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT,- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consulta a los docentes para ver si ratifican o no el preacuerdo educativo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con Ustec·Stes y Aspepc·Sps de este pasado viernes ha finalizado este jueves a las 12 horas y ha ganado el 'no' por 39.502 votos (el 65.1%).

Según ha podido consultar Europa Press en la web de la votación, la consulta ha finalizado con un 61,11% de participación del colectivo docente; el sí ha obtenido 21.184 votos (el 34,9%) y han votado 60.686 personas de un censo total de 99.305.

La consulta comenzó este lunes 1 de junio a las 12 horas, después de que los dos sindicatos mayoritarios --Ustec·Stes y Aspepc·Sps-- alcanzaran un preacuerdo con el Departament, así como los sindicatos CC.OO. Educació y UGT --firmantes del acuerdo inicial con el Govern el 9 de marzo-- para destinar 726 millones más, a los 2.000 millones iniciales, para mejorar los sueldos de los docentes, así como 5.000 plazas nuevas para cátedras de Secundaria, un documento que los sindicatos dijeron que querían someter a la consulta del colectivo.

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