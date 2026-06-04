Gana el 'no' en la consulta docente del preacuerdo educativo catalán con el 65,1% de votos

Docentes durante una concentración junto a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT,
Docentes durante una concentración junto a la Abadía de Montserrat, a 29 de mayo de 2026, en Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (España). La concentración se enmarca en la huelga de docentes de Catalunya convocada por los sindicatos USTEC, CGT,- David Zorrakino - Europa Press
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Actualizado: jueves, 4 junio 2026 12:24
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BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consulta a los docentes para ver si ratifican o no el preacuerdo educativo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con Ustec·Stes y Aspepc·Sps de este pasado viernes ha finalizado este jueves a las 12 horas y ha ganado el 'no' por 39.502 votos (el 65.1%).

Según ha podido consultar Europa Press en la web de la votación, la consulta ha finalizado con un 61,11% de participación del colectivo docente; el sí ha obtenido 21.184 votos (el 34,9%) y han votado 60.686 personas de un censo total de 99.305.

La consulta comenzó este lunes 1 de junio a las 12 horas, después de que los dos sindicatos mayoritarios --Ustec·Stes y Aspepc·Sps-- alcanzaran un preacuerdo con el Departament, así como los sindicatos CC.OO. Educació y UGT --firmantes del acuerdo inicial con el Govern el 9 de marzo-- para destinar 726 millones más, a los 2.000 millones iniciales, para mejorar los sueldos de los docentes, así como 5.000 plazas nuevas para cátedras de Secundaria, un documento que los sindicatos dijeron que querían someter a la consulta del colectivo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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