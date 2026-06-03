Garcia-Milà (Cercle d'Economia) reclama reforzar el control y la rendición de cuentas

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la celebración de la sesión de clausura de la 41ª Reunión del Cercle d'Economia, a 3 de junio - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha reclamado que las administraciones públicas refuercen los mecanismos de control, la transparencia y la rendición de cuentas de los políticos, en referencia implícita a los casos de Leire Díez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo ha dicho este miércoles en el cierre de la 41 Reunió Cercle d'Economia ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también han estado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, entre otros.

Garcia-Milà ha subrayado que los políticos tienen la responsabilidad compartida de mantener la confianza en las instituciones, que ha definido como uno de los activos más importantes de cualquier democracia.

"Lo que esperamos del debate político no es solo la denuncia de los problemas, sino también la capacidad de construir consensos sobre la solución a los problemas, de forma que puedan fortalecer nuestras instituciones, y esa responsabilidad corresponde tanto al Gobierno como también a la oposición", ha dicho.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La presidenta del Cercle ha pedido a Sánchez que se tomen las decisiones necesarias para que el nuevo modelo de financiación autonómica se apruebe, "por el bien de Catalunya y de toda España".

Ha reconocido el esfuerzo del Gobierno para poner sobre la mesa la nueva propuesta, "un importante paso adelante" que mejoraría sustancialmente el nivel de recursos de las comunidades que decidan participar.

VALENTÍA EN VIVIENDA E INMIGRACIÓN

Por otro lado, ve necesario realizar "políticas valientes y consensuadas" en inmigración y vivienda.

Sobre la inmigración, ha recordado que los nacidos fuera de España han pasado del 4% al 20% de la población en 25 años, "un fenómeno de una magnitud extraordinaria que merece un debate serio".

Considera que el actual proceso de regularización es necesario, pero "sería un error entenderlo como una solución definitiva", ya que es la constatación de que el sistema no funciona bien.

En cuanto a vivienda, ha afirmado que para aumentar la oferta es "imprescindible incentivar la participación del sector privado", para lo cual ve necesario aumentar la oferta de suelo disponible y disponer de un marco jurídico estable a largo plazo.

Para ella, el control de precios de alquiler "no es una buena idea", ya que contiene la oferta y acaba siendo una medida regresiva.