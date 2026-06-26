García Ortiz dice que confía en la judicatura pero que "hay gente que puede estar haciéndolo mal"

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, durante el acto de entrega del Premio Christa Leem 2026, a 26 de junio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha afirmado que cree en la judicatura y en los fiscales, pero que "hay gente que puede estar haciéndolo mal".

Así se ha pronunciado este viernes, tras recibir el Premio Christa Leem 2026, un galardón otorgado por el lobby barcelonés 'Un Dels Nostres' por su "firme compromiso con el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada y por su defensa valiente de la dignidad de la Carrera Fiscal frente a la desinformación y la manipulación".

El fiscal ha hecho un llamamiento a preservar la intimidad, que considera la "esencia de la democracia", un espacio que solo debe ser compartido con quien nosotros queramos, que nos permite proyectarnos en libertad, y que debe ser respetada no solo por los medios de comunicación, sino también por los poderes públicos.

La segunda cuestión que ha puesto en valor es el derecho a defender la verdad y, finalmente, ha animado a ejercer las libertades públicas sin dejarse sobrepasar por el miedo a hacerlo.

APOYOS

La fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, ha dicho que García Ortiz es "absolutamente merecedor de este premio por su trayectoria profesional, humana y por la desgracia que ha sufrido", en referencia a la condena del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.

Pujal se ha referido al exfiscal general del Estado como una persona muy cercana, humilde, muy interesante y muy lista, que dictó instrucciones de gran relevancia, algunas de ellas que suscitaron "polémica en una sociedad tan polarizada".

Sobre la sentencia condenatoria, ha referido que es el primer procedimiento en la historia de España contra un Fiscal General, que fue "inusualmente rápido", y que contó con el voto discrepante de dos magistradas y ha subrayado que García Ortiz es una persona profundamente demócrata y progresista, con sentido de Estado y del deber y que por eso es un gran merecedor de este premio.

Por su parte, el fiscal portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, ha dicho en nombre de la asociación a la que representa que la sentencia condenatoria a Álvaro García Ortiz es "injusta" y que este galardón supone mucho más que reconocer una trayectoria profesional, pues significa decir a la sociedad en qué momento estamos.

Martín ha señalado que Ortiz es una persona profundamente humana, que destaca por su bondad, y que esta dimensión humana que le caracteriza "ha sido capaz de extenderla a la Fiscalía en su conjunto".

Martín ha lamentado que después de haber dedicado toda su vida a defender la legalidad haya tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, que este juicio puso a prueba la dignidad de un hombre que sacó "matrícula de honor" y que debe decirse alto y claro que lo que se ha intentado desde el principio ha sido deshumanizarlo y ha reivindicado una Fiscalía autónoma, valiente, comprometida.

DEFENSA "DE LA VERDAD, EN MAYÚSCULAS"

El fiscal de sala del Tribunal Supremo contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, ha destacado de Álvaro García Ortiz que haya hecho una defensa "de la verdad, en mayúsculas" y ha alertado de que la sociedad atraviesa tiempos complejos en los que la desinformación puede propagarse más deprisa que los hechos, un hecho que está socavando y erosionando la democracia.

En este sentido, Aguilar ha subrayado la importancia de defender la verdad, como considera que el fiscal hizo, que "desmentir" una información falsa era lo que tenía que hacer, y ha aprovechado para reivindicar la dignidad del Ministerio Fiscal.

El presidente de 'Un Dels Nostres', Joan Estrada, ha trasladado al fiscal que trayectorias como la suya tienen que ser "subrayadas y elogiadas" y le ha trasladado que cuenta con su reconocimiento y apoyo.