Garriga afirma que Vox se personará "en todos los casos que rodean" a Marlaska y exige su dimisión

Archivo - El diputado y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que su partido se personará, en la medida de lo posible, "en todos los casos que rodean" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que exigen que dimita.

"En la medida de lo posible vamos a personarnos en todos los casos que rodean al señor Marlaska, como hemos hecho en todos los casos que rodean al señor Sánchez, a la mujer de Sánchez, al hermano de Sánchez, es decir, a todo lo que rodea a esta auténtica mafia criminal y corrupta", ha dicho en declaraciones a los medios en Ripoll (Barcelona).

Preguntado por el caso del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha afirmado que, de la manera que puedan, serán acusación particular en los procesos judiciales que se abran contra el ministro, y ha dicho que no entiende que Marlaska siga como ministro tras este caso.

"Exigimos la dimisión, evidentemente, del señor Marlaska. Actuaremos de manera que podamos, en términos de presentarnos como acusación en los procesos judiciales que se abran, pero sobre todo y por encima de todo exigimos de una vez por todas que Pedro Sánchez devuelva la voz al pueblo español", ha agregado.