Garriga (Vox) acusa al PP de ser los responsables de una "invasión de inmigración ilegal"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en una atención a los medios desde Barcelona - EUROPA PRESS

Critica la gestión de Illa de las lluvias: "Estaba en Madrid. No estaba liderando la respuesta"

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado este martes al PP de ser los responsables de "España esté sumida en una invasión de inmigración ilegal".

En una atención a los medios desde Barcelona, y coincidiendo con un acto de los populares en esta ciudad en que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, presenta su plan de inmigración, ha asegurado que ahora, tarde y mal, textualmente, pretenden copiar las ideas de Vox, pero ha advertido: "Los españoles son conscientes de quién es culpable y es el PP".

Garriga ha cargado contra las políticas en materia migratoria del PP, y también del PSOE y los independentistas, pero concretamente sobre el PP les ha culpado de romper los gobiernos de coalición en algunas comunidades autónomas con Vox para "abrazarse con el PSOE y repartir a inmigrantes ilegales por toda España", en referencia al acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados.

También ha apuntado que son los responsables de haber impulsado la ley de extranjería actual, de "consolidar el fraude del arraigo y de las regularizaciones masivas" que, según él, impulsaron cuando estuvieron al frente del Gobierno.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Garriga se ha referido al proyecto de presupuestos que el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentó la semana pasada, ha descartado su apoyo a los mismos, y ha augurado que el alcalde "irá a abrazarse al PP y al separatismo" para aprobarlos.

Ha asegurado que Barcelona es "la ciudad del crimen europeo" por culpa de las políticas de Collboni, y ha culpado de ello también al PP, ya que, según él, si se convirtió en alcalde fue gracias al apoyo de los populares.

SALVADOR ILLA

Finalmente, en relación con las inundaciones en las comarcas de Terres de l'Ebre (Tarragona) del fin de semana, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no estaba donde se esperaba" que estuviera, en referencia a su asistencia durante el mediodía a los actos del 12-O en Madrid.

"Estaba en Madrid. No estaba liderando la respuesta a la dana que estaba afectando de manera especial a Tarragona. Un Salvador Illa que se presentó como el gran adalid de la gestión, y ha resultado ser un nefasto gestor, tan o peor que Puigdemont o que Torra", ha sostenido, por lo que ha reclamado su dimisión, y la de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.