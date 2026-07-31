Garriga (Vox) acusa al PSC de haber "empeorado todo lo que ha tocado" en sus 2 años en el Govern

Archivo - El secretario general de Vox y líder del partido en el Parlament, Ignacio Garriga, comparece ante los medios de comunicación, en el Parlament, a 7 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado al PSC de haber "empeorado todo lo que ha tocado" en los 2 años que ha liderado el Govern y ha pedido cambios.

En un comunicado este viernes después de la rueda de prensa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para hacer balance del curso político, Garriga ha señalado que "no basta con sacudir algunas cosas", como ha dicho el presidente.

"Hay que sacudir al gobierno entero y cambiar las políticas de arriba a abajo. Catalunya no puede aguantar 2 años más de corrupción, incompetencia y mentiras", ha sostenido.