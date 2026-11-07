Garriga (Vox) acusa al PSOE de gastarse en "mordidas" el dinero de las mejoras ferroviarias

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BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este sábado al PSOE de gastarse el dinero del mantenimiento y la mejora del sistema ferroviario en "colocar a sus amigos, en colocar a las amantes y en llevarse 'mordidas".

"Pedro, te vamos a mandar a casa el próximo 29 de noviembre para que los españoles de una puñetera vez vean políticos que se dedican a gestionar de verdad lo público", ha asegurado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en el barrio del Carmel de Barcelona.

Considera que el PSOE ha destrozado la sanidad pública por haberla "abierto a medio mundo", y que los fondos destinados a mejorar la sanidad se han dedicado "a terceros países o para crear más organismos públicos en los que colocar a sus amigos de partido".

Además, ha atribuido a las políticas del Partido Socialista que el número de fallecidos en lista de espera quirúrgica en Catalunya aumentara un 90% en 2025 respecto a 2015.

DEPENDENCIA

"Mueren más personas esperando la ayuda a la dependencia y esperando una cita, una operación quirúrgica, que cuando llegó el Partido Socialista al Gobierno. Este es el balance de la gestión del Partido Socialista", ha añadido.

Además ha calificado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de corrupta y ha considerado que "su gestión mata, su corrupción mata".