Garriga (Vox) acusa a Sánchez de hacer del Ministerio de Transportes "zona cero de la corrupción"

Archivo - El Secretario General de Vox, Ignacio Garriga - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir el Ministerio de Transportes en "la base operativa y la zona cero de la corrupción" del PSOE y que se haya utilizado para supuestamente colocar personas vinculadas al partido, adjudicar contratos a amigos y cobrar comisiones.

En declaraciones a los medios desde Figueres (Girona) junto al candidato de Vox al por la provincia, Ignasi Mulleras, Garriga ha reclamado responsabilidades penales por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se saldó con 69 víctimas mortales y ha asegurado que Vox "no se conformará" con dimisiones de responsables políticos.

Piden que se investigue la responsabilidad de Sánchez y que "responda" ante la justicia y han calificado de bochornoso e insultante que el socialista, según Garriga, se desvincule de las personas de su entorno investigadas.

Ha acusado al Ejecutivo de desatender las advertencias de los maquinistas sobre el mantenimiento de las vías y los sistemas de seguridad y ha vinculado esa gestión con los accidentes ferroviarios: "La corrupción del Partido Socialista mata".

29N y 11N

Ante las elecciones del 29 de noviembre, ha pedido el apoyo a Vox de los españoles con independencia de su voto anterior. "Pedimos el voto a exvotantes del Partido Socialista, a exvotantes del Partido Popular, de los Comuns, de Sumar, de Aliança Catalana y de todos, sin distinción alguna", ha subrayado.

Preguntado por la huelga convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, Garriga la ha calificado de política y ha acusado a los sindicatos convocantes de actuar como "altavoces del Gobierno", a quienes ha avisado de su compromiso de recortarles las subvenciones.

En materia de inmigración, Garriga ha ubicado a Figueres como "la puerta de entrada de la inmigración masiva, de la inmigración ilegal, del narcotráfico y del tráfico de arma" y ha defendido reforzar los controles en las vías de entrada por carretera, así como aumentar la presencia policial también en aeropuertos y las fronteras marítimas.