Garriga (Vox) exige a Guardiola "garantías para poder impulsar un cambio de rumbo" en Extremadura

El secretario general de Vox y presidente del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en un acto en Barcelona para presentar las principales propuestas del partido para 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido este jueves a la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, "garantías para poder impulsar un cambio de rumbo" en la comunidad.

Lo ha dicho en un acto de Vox en Barcelona, en el que ha acusado a la presidenta extremeña de decir públicamente que está dispuesta a que entre Vox su gobierno, pero no decir lo mismo cuando se negocia la conformación de su ejecutivo: "Estafas y risas las justas, porque estamos hablando del futuro de los extremeños".

Asimismo, Garriga ha afirmado que una repetición electoral depende exclusivamente de si Guardiola "asume y acepta el mandato de las urnas o sigue por ese camino del arrebato del egoísmo y de la vanidad que le llevó a convocar las elecciones".