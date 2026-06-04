Garriga (Vox) sobre el 'no' en la consulta a los docentes: "No quieren las estafas de Illa"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha reaccionado al 'no' de los docentes en la consulta sobre el preacuerdo de los sindicatos con el Govern: "Han dicho que no quieren las estafas de Illa, que no quieren las estafas del Partido Socialista y que lo que quieren es ser reconocidos".

En una atención a los medios en el Parlament este jueves, ha dicho que el Govern había impulsado una "campaña de comunicación diciendo que había logrado llegar a un acuerdo con los profesores", y que se ha demostrado que no ha sido así.

Ha considerado que los docentes son un pilar fundamental del estado del bienestar, y que "no quieren las migajas de un Govern que les ha estafado y no quieren seguir en el pódium de la miseria y de los mal pagados en el ámbito educativo de toda España".