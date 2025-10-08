Garriga (Vox) pide a Illa que "deje de tomar el pelo" a los catalanes con sus anuncios de vivienda

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que la financiación singular es "la gran mentira para complacer a los partidos separatistas"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Catalunya y secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "deje de tomar el pelo" a los catalanes con sus anuncios en materia de vivienda en el Debate de Política General (DPG).

Lo ha dicho en su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, después de que Illa planteara este martes un acuerdo para movilizar suelo y construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, y ha ironizado con que el Govern prometa más viviendas el Gobierno central, que anunció 180.000, según él.

También ha acusado a PSC, Junts, ERC, PP y CUP de haber "destrozado el mercado de la vivienda", y ha asegurado que las políticas de Illa han provocado que la actividad del sector de la construcción baje más de un 60% en los últimos años, según él.

Por otra parte, ha criticado el análisis de Illa de la situación económica y le ha acusado de "crear nuevos impuestos y aumentar la carga fiscal para pagar la fiesta a la inmigración masiva" y ha añadido que los impuestos tienen asfixiados a los catalanes, en sus palabras.

En referencia a las negociaciones para una financiación singular en Catalunya ha afirmado que es "la gran mentira para complacer a los partidos separatistas".

INMIGRACIÓN

También ha criticado que Illa defendiera este martes la contribución positiva de la inmigración, lo que ha tachado de "falacia y una mentira con consecuencias terribles", y ha asegurado textualmente que la inmigración está disparando la inseguridad.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha llamado dos veces al orden a Garriga: la primera por tachar de mamarrachadas políticas las políticas de inmigración del Govern y la segunda por criticar el "taxi negrero del Open Arms".