Garriga (Vox) ve sobrados indicios para una imputación de Sánchez "en los próximos días"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y presidente del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha considerado que hay sobrados indicios para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda ser imputado tras los últimos hechos relacionados con la presunta corrupción del PSOE: "Esperamos que en los próximos días, si no en las próximas horas, sea Pedro Sánchez el próximo imputado".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en el Parlament, tras conocerse este jueves que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de la empresa Tubos Reunidos para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez' y haya realizado un requerimiento de información en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Es una evidencia, tras conocer el auto del juez Pedraz, que no estamos ante el 'caso Leire', no estamos ante el 'caso Ábalos', no estamos ante el 'caso Begoña', no estamos ante el 'caso David Sánchez'. Estamos ante el 'caso PSOE', estamos ante el 'caso Pedro Sánchez'", ha valorado Garriga.

MOCIÓN DE CENSURA INSTRUMENTAL

Preguntado por si cree adecuado que, en este contexto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reuniera para tratar con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, una moción de censura instrumental, ha respondido que él no es nadie para decir "lo que tiene que hacer el señor Feijóo".

"Lo que yo tengo muy claro es lo que haría yo si fuera Waterloo, que es traer a este señor de vuelta, sentarlo ante un juez para que entrara posteriormente en prisión", y ha calificado al líder 'juntaire' de jarrón chino, asegurando que no merece ni un titular ni un comentario.