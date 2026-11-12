Garriga (Vox) vincula al PSOE, Sánchez e Illa con los altercados de la huelga en Barcelona

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder en Catalunya, Ignacio Garriga, ha vinculado este jueves al PSOE, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al de la Generalitat Salvador Illa con los altercados en Barcelona tras la manifestación central de la huelga general, hechos que enmarca en el "Gobierno de la violencia, el miedo y los saqueos".

En un mensaje en X recogido por Europa Press, ha señalado "la huelga convocada por Sánchez, Illa y el PSOE" por el balance de incidentes en la capital catalana.

"Si esto es el civismo del que presume el PSOE, ¿qué pasará cuando decidan dejar de ser cívicos?", y ha llamado a echar a los socialistas en las elecciones generales para recuperar la seguridad, la tranquilidad y el orden, según él.