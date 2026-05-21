Gemma Martínez dirigirá El Periódico y Albert Sáez se centrará en contenidos de Prensa Ibérica

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Prensa Ibérica ha nombrado a Gemma Martínez como directora de El Periódico a partir del 1 de junio y sucederá a Albert Sáez, ha informado el propio diario este jueves.

Martínez (València, 1972) era hasta ahora directora adjunta del diario, al que se incorporó en 2020 procedente de Levante, la cabecera de Prensa Ibérica en Valencia.

Anteriormente, Martínez trabajó durante 22 años en Expansión en las redacciones de València, Madrid y Barcelona, y fue corresponsal en Nueva York de 2007 a 2011.

Explicó la crisis en el libro 'Saqueo: Quién y cómo provocó la crisis del sistema bancario español' (Conecta), que publicó en 2013, y ha colaborado en 'La brújula de economía', de Onda Cero.

El Periódico destaca que Martínez "ha liderado la reformulación del producto digital" del diario en áreas como la información económica y local, y publica 2 newsletters semanales.

ALBERT SÁEZ

Desde hace 2 años, Sáez es también director general de contenidos de Prensa Ibérica, responsabilidad a la que ahora se dedicará en exclusiva.

El relevo se produce cuando se cumplen 7 años de la compra de El Periódico por parte de Prensa Ibérica, grupo que preside Javier Moll.